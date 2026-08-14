Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie
ISIN: CNE100005568
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird voraussichtlich am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,587 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Jiangsu Boqian New Materials Stock A nach der Prognose von 1 Analyst 549,8 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 104,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 268,7 Millionen CNY umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,09 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,840 CNY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 2,07 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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