Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie

Jiangsu Boqian New Materials Stock a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CNE100005568

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird voraussichtlich am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,232 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 72,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 376,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 218,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,812 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,330 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 941,9 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A- 99,90 5,62% Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen