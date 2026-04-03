Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie
ISIN: CNE100005568
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03.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangsu Boqian New Materials Stock A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird voraussichtlich am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,232 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 72,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 376,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 218,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,812 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,330 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 941,9 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
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