Jiangsu Changjiang Electronics Technology Aktie
WKN: 345626 / ISIN: CNE000001F05
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangsu Changjiang Electronics Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Jiangsu Changjiang Electronics Technology lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jiangsu Changjiang Electronics Technology die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,15 Milliarden CNY gegenüber 9,34 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,870 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,75 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,83 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co Ltd (A)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Changjiang Electronics Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.04.26
|Ausblick: Jiangsu Changjiang Electronics Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.03.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Changjiang Electronics Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Jiangsu Changjiang Electronics Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)