Erste Schätzungen: Jiangsu Changjiang Electronics Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jiangsu Changjiang Electronics Technology lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jiangsu Changjiang Electronics Technology die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,15 Milliarden CNY gegenüber 9,34 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,870 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,75 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,83 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at