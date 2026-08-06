Jiangsu Changjiang Electronics Technology Aktie
WKN: 345626 / ISIN: CNE000001F05
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangsu Changjiang Electronics Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Jiangsu Changjiang Electronics Technology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Jiangsu Changjiang Electronics Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,291 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 CNY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Changjiang Electronics Technology in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,45 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 9,27 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 CNY je Aktie, gegenüber 0,870 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 43,94 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 38,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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