Jiangsu Changjiang Electronics Technology Aktie

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WKN: 345626 / ISIN: CNE000001F05

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26.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Jiangsu Changjiang Electronics Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Changjiang Electronics Technology wird voraussichtlich am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,307 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,91 Milliarden CNY gegenüber 10,98 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,874 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,900 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 39,95 Milliarden CNY, gegenüber 35,93 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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