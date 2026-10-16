Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock a Aktie

Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DT79 / ISIN: CNE100003J80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A lädt voraussichtlich am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,327 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 151,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 CNY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A nach der Prognose von 1 Analyst 8,85 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 40,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,29 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 31,68 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 26,29 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co., Ltd. Registered Shs -A- 15,68 -3,74% Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co., Ltd. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen