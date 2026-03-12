Erste Schätzungen: Jiangsu Expressway mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Expressway stellt voraussichtlich am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,228 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Expressway 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 38,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 5,63 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,973 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,980 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 20,26 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 23,16 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at