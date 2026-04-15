Erste Schätzungen: Jiangsu Expressway stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Expressway öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,223 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Expressway ein EPS von 0,260 HKD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 4,87 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,11 Milliarden HKD erzielt wurde.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,976 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,990 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 20,70 Milliarden CNY, gegenüber 21,97 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at