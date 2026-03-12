Erste Schätzungen: Jiangsu Expressway verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Expressway veröffentlicht voraussichtlich am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,228 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,180 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 5,63 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 9,88 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,973 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,06 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,26 Milliarden CNY, gegenüber 25,11 Milliarden HKD im Fiskalvorjahr.

