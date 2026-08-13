Jiangsu Guomao Reducer a Aktie

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WKN DE: A3DC4U / ISIN: CNE100003LB4

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13.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jiangsu Guomao Reducer A legt Quartalsergebnis vor

Jiangsu Guomao Reducer A lädt voraussichtlich am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,112 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,090 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 10,51 Prozent auf 760,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Guomao Reducer A noch 687,9 Millionen CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,542 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,360 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,05 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,64 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

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