Erste Schätzungen: Jiangsu Guomao Reducer A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Guomao Reducer A wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,148 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Guomao Reducer A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 768,5 Millionen CNY im Vergleich zu 656,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,430 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 2,74 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at