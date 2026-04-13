Jiangsu Guomao Reducer a Aktie
WKN DE: A3DC4U / ISIN: CNE100003LB4
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangsu Guomao Reducer A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Guomao Reducer A wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,148 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Guomao Reducer A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 768,5 Millionen CNY im Vergleich zu 656,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,430 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 2,74 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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