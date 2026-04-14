Erste Schätzungen: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,200 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 23,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,29 Milliarden CNY – ein Minus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock 1,60 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,74 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 10,14 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 9,89 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at