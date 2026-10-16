Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie
WKN DE: A14244 / ISIN: CNE100001TH8
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,97 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,09 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,19 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,63 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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