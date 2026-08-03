Erste Schätzungen: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird voraussichtlich am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,490 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock einen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,78 Milliarden CNY – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock 1,85 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,09 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,09 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,18 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 8,63 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at