Erste Schätzungen: Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute wird voraussichtlich am 10.04.2025 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,284 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,520 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,76 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,15 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,835 CNY je Aktie, gegenüber 1,05 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 4,84 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at