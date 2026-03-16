Erste Schätzungen: Jiangsu Yangnong Chemical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Yangnong Chemical wird voraussichtlich am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,822 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Jiangsu Yangnong Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 133,83 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,32 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,98 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 11,93 Milliarden CNY, gegenüber 10,43 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at