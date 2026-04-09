Jiangxi Jovo Energy a Aktie
ISIN: CNE1000051T3
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangxi Jovo Energy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Jiangxi Jovo Energy A lädt voraussichtlich am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,373 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Jovo Energy A 0,240 CNY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jiangxi Jovo Energy A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,87 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,00 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,28 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,71 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 22,28 Milliarden CNY, gegenüber 22,04 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Jiangxi Jovo Energy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Jiangxi Jovo Energy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Jiangxi Jovo Energy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd. Registered Shs -A-
|39,30
|1,05%