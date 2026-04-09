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Jiangxi Jovo Energy a Aktie

Jiangxi Jovo Energy a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CNE1000051T3

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jiangxi Jovo Energy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jiangxi Jovo Energy A lädt voraussichtlich am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,373 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Jovo Energy A 0,240 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jiangxi Jovo Energy A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,87 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,00 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,28 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,71 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 22,28 Milliarden CNY, gegenüber 22,04 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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