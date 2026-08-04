Erste Schätzungen: Jiangxi Jovo Energy A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiangxi Jovo Energy A lädt voraussichtlich am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Jiangxi Jovo Energy A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,632 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,550 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Jiangxi Jovo Energy A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 6,73 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jiangxi Jovo Energy A 4,94 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,28 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,27 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 23,26 Milliarden CNY, gegenüber 20,27 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at