WKN: 581500 / ISIN: CNE000000M80

05.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangzhong Pharmaceutical öffnet voraussichtlich am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,328 CNY je Aktie gegenüber 0,240 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 1,45 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,40 CNY je Aktie, gegenüber 1,25 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 4,40 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

