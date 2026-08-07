Jiangzhong Pharmaceutical Aktie
WKN: 581500 / ISIN: CNE000000M80
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07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jiangzhong Pharmaceutical wird voraussichtlich am 22.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,382 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Jiangzhong Pharmaceutical einen Gewinn von 0,370 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 4,98 Prozent auf 909,4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 957,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,53 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,43 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,34 Milliarden CNY, gegenüber 4,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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