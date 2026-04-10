Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangzhong Pharmaceutical präsentiert in der voraussichtlich am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,455 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,22 Milliarden CNY gegenüber 1,18 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,57 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,43 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 4,52 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at