Jiangzhong Pharmaceutical Aktie
WKN: 581500 / ISIN: CNE000000M80
|
10.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangzhong Pharmaceutical präsentiert in der voraussichtlich am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,455 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,22 Milliarden CNY gegenüber 1,18 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,57 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,43 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 4,52 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.03.26
|Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.03.26
|Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.10.25
|Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.10.25
|Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd (A)
|26,53
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIsrael will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.