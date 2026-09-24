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24.09.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: JIN gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JIN wird sich voraussichtlich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 92,86 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte JIN 87,60 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 30,65 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 27,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 357,99 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 356,89 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 111,38 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 97,22 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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