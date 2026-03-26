Erste Schätzungen: JIN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JIN stellt voraussichtlich am 10.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 64,25 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 105,73 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,78 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei JIN für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,25 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 344,76 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 356,89 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 108,75 Milliarden JPY, gegenüber 97,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at