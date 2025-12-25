Erste Schätzungen: JIN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JIN wird voraussichtlich am 09.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass JIN im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 64,30 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 56,44 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JIN in dem im November abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 23,93 Milliarden JPY im Vergleich zu 21,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 373,89 JPY, gegenüber 356,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 109,89 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 97,22 Milliarden JPY generiert wurden.

