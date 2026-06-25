Erste Schätzungen: JIN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

JIN stellt voraussichtlich am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 122,85 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 14,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 107,12 JPY erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,98 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,27 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 375,21 JPY im Vergleich zu 356,89 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 111,13 Milliarden JPY, gegenüber 97,22 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at