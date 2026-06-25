JIN Aktie
WKN DE: A1C7QJ / ISIN: JP3386110005
|
25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JIN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
JIN stellt voraussichtlich am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 122,85 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 14,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 107,12 JPY erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,98 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,27 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 375,21 JPY im Vergleich zu 356,89 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 111,13 Milliarden JPY, gegenüber 97,22 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JIN CO LTD
|
06:21
|Erste Schätzungen: JIN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.04.26
|Ausblick: JIN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.03.26
|Erste Schätzungen: JIN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.01.26
|Ausblick: JIN gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
25.12.25
|Erste Schätzungen: JIN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu JIN CO LTD
Aktien in diesem Artikel
|JIN CO LTD
|7 890,00
|2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.