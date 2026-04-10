Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Jinan Shengquan Group Share a Aktie

Jinan Shengquan Group Share a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40LC2 / ISIN: CNE100004NN3

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10.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jinan Shengquan Group Share A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jinan Shengquan Group Share A gibt voraussichtlich am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,331 CNY je Aktie gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 20,83 Prozent auf 3,47 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jinan Shengquan Group Share A noch 2,87 Milliarden CNY umgesetzt.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,25 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,05 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 11,81 Milliarden CNY, gegenüber 9,99 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

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