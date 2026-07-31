Jinan Shengquan Group Share a Aktie

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WKN DE: A40LC2 / ISIN: CNE100004NN3

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31.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jinan Shengquan Group Share A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jinan Shengquan Group Share A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,353 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Jinan Shengquan Group Share A 0,350 CNY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,15 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,89 Milliarden CNY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,57 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,19 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 12,89 Milliarden CNY, gegenüber 10,90 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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