Erste Schätzungen: JJill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JJill gibt voraussichtlich am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass JJill im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,114 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll JJill nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 135,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 142,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 593,8 Millionen USD, gegenüber 610,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at