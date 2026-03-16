J.Jill Aktie
WKN DE: A2QJAM / ISIN: US46620W2017
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16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JJill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JJill gibt voraussichtlich am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass JJill im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,114 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll JJill nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 135,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 142,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 593,8 Millionen USD, gegenüber 610,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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