Erste Schätzungen: JM A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JM A präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,16 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JM A ein EPS von 1,56 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll JM A 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,83 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte JM A 4,00 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 SEK, gegenüber 5,47 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 10,17 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 14,27 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at