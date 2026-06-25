J.M. ABShs Aktie
WKN: 890459 / ISIN: SE0000806994
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25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JM A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JM A präsentiert voraussichtlich am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,48 SEK aus. Im letzten Jahr hatte JM A einen Gewinn von 1,18 SEK je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll JM A mit einem Umsatz von insgesamt 2,85 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,35 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,870 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,65 Milliarden SEK, gegenüber 10,69 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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