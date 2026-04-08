J.M. ABShs Aktie
WKN: 890459 / ISIN: SE0000806994
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JM A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JM A wird voraussichtlich am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,38 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JM A ein EPS von 0,550 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,73 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,98 SEK, gegenüber 0,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 11,50 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,69 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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