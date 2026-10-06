06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: JM A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JM A stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,560 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,510 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,59 Milliarden SEK gegenüber 2,31 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,79 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,870 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 11,51 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,69 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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