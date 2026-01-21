Erste Schätzungen: JMDC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JMDC wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 35,12 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JMDC noch 25,60 JPY je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent auf 13,31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 114,92 JPY, gegenüber 111,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 50,97 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,72 Milliarden JPY generiert wurden.

