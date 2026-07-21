Erste Schätzungen: JMDC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JMDC wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,08 JPY gegenüber 14,79 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,15 Milliarden JPY – ein Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JMDC 10,73 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 114,24 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 103,44 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,16 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 50,46 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at