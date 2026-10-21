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WKN DE: A2PWQC / ISIN: JP3386690006

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: JMDC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

JMDC stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 26,38 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 21,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 18,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,69 Milliarden JPY gegenüber 12,36 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 114,57 JPY, während im vorherigen Jahr noch 103,44 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,42 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 50,46 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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