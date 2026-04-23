Erste Schätzungen: JMDC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

JMDC wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 37,55 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 52,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll JMDC nach den Prognosen von 9 Analysten 14,32 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,12 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 114,04 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 111,34 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 50,78 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 41,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at