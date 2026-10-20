Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Joby Aviation gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,249 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 72,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Joby Aviation für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 39,0 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,890 USD, gegenüber -1,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 122,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Joby Aviation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|4,18
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.