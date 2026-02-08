John Bean Technologies Aktie
WKN DE: A0Q6F9 / ISIN: US4778391049
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: John Bean Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
John Bean Technologies wird sich voraussichtlich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,90 USD je Aktie gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 111,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 470,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei John Bean Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 993,4 Millionen USD aus.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,78 Milliarden USD, gegenüber 1,72 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu John Bean Technologies Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: John Bean Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: John Bean Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: John Bean Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu John Bean Technologies Corp
Aktien in diesem Artikel
|John Bean Technologies Corp
|143,00
|3,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.