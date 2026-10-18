John Bean Technologies Aktie
WKN DE: A0Q6F9 / ISIN: US4778391049
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: John Bean Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
John Bean Technologies äußert sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass John Bean Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,26 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll John Bean Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,02 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,03 USD, gegenüber -0,980 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 4,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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