John Bean Technologies Aktie
WKN DE: A0Q6F9 / ISIN: US4778391049
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: John Bean Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
John Bean Technologies wird voraussichtlich am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte John Bean Technologies -3,350 USD je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll John Bean Technologies nach den Prognosen von 5 Analysten 924,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 849,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,20 USD aus. Im Vorjahr waren -0,980 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 4,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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