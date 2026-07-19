Erste Schätzungen: John Bean Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

John Bean Technologies wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,02 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2785,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem John Bean Technologies 0,070 USD je Aktie vermeldete.

John Bean Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 933,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,980 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 4,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at