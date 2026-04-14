John Marshall Bancorp Aktie

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WKN DE: A2DMZW / ISIN: US47805L1017

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: John Marshall Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

John Marshall Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei John Marshall Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 41,35 Prozent auf 16,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte John Marshall Bancorp noch 27,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 68,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 114,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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