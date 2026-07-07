John Marshall Bancorp Aktie
WKN DE: A2DMZW / ISIN: US47805L1017
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: John Marshall Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
John Marshall Bancorp wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass John Marshall Bancorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll John Marshall Bancorp in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 17,4 Millionen USD im Vergleich zu 28,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 71,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 114,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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