John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs Aktie

John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLNY / ISIN: SE0012481364

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: John Mattson Fastighetsforetagen Registered legt Quartalsergebnis vor

John Mattson Fastighetsforetagen Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass John Mattson Fastighetsforetagen Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 SEK je Aktie erwirtschaftet.

John Mattson Fastighetsforetagen Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,56 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,66 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 674,0 Millionen SEK, gegenüber 642,7 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs 6,24 0,65% John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen