Erste Schätzungen: John Mattson Fastighetsforetagen Registered legt Quartalsergebnis vor

John Mattson Fastighetsforetagen Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass John Mattson Fastighetsforetagen Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 SEK je Aktie erwirtschaftet.

John Mattson Fastighetsforetagen Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,56 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,66 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 674,0 Millionen SEK, gegenüber 642,7 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at