Erste Schätzungen: John Wiley Sons A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

John Wiley Sons A lässt sich voraussichtlich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird John Wiley Sons A die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,860 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei John Wiley Sons A noch ein Verlust pro Aktie von -0,430 USD in den Büchern gestanden.

John Wiley Sons A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 391,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,00 USD, gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,66 Milliarden USD im Vergleich zu 1,68 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at