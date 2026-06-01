John Wiley & Son a Aktie

John Wiley & Son a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909878 / ISIN: US9682232064

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01.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: John Wiley Sons A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

John Wiley Sons A präsentiert in der voraussichtlich am 16.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 442,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei John Wiley Sons A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 450,0 Millionen USD aus.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD, gegenüber 1,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,68 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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