Erste Schätzungen: John Wiley Sons B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

John Wiley Sons B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.09.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2022 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,670 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 501,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 488,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 3,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,16 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,15 Milliarden USD, gegenüber 2,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at