18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: John Wiley Sons B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

John Wiley Sons B stellt voraussichtlich am 05.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,860 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte John Wiley Sons B ein EPS von -0,430 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 391,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte John Wiley Sons B einen Umsatz von 404,6 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,00 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
