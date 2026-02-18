John Wiley & Son b Aktie
WKN: 939186 / ISIN: US9682233054
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: John Wiley Sons B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
John Wiley Sons B stellt voraussichtlich am 05.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,860 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte John Wiley Sons B ein EPS von -0,430 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 391,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte John Wiley Sons B einen Umsatz von 404,6 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,00 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahr.
