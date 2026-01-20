Erste Schätzungen: Johnson Controls International präsentiert Quartalsergebnisse

Johnson Controls International wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,839 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 33,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,630 USD erwirtschaftet wurden.

Johnson Controls International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,87 Milliarden USD, gegenüber 23,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at