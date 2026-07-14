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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Johnson Controls International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Johnson Controls International öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Johnson Controls International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,07 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent auf 6,46 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 25,27 Milliarden USD, gegenüber 23,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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